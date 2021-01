Lo Spezia verrà ricevuto in udienza da Papa Francesco prima del match di Coppa Italia contro la Roma: il comunicato ufficiale

«Lo Spezia Calcio verrà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Appuntamento importante ed emozionante per la società di via Melara, che avrà così modo di incontrare il Santo Padre, grande appassionato di calcio.

L’incontro, motivo di orgoglio per il Club aquilotto, si terrà nella mattinata di mercoledì 20 gennaio in udienza privata».