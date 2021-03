Spezia, Italiano: «Difficoltà enorme. Ma con la Juve usciremo a testa alta»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Spezia, anticipo del turno infrasettimanale

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus.

«Abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato. Non è semplice, ma come è capitato in altre situazione, bisogna adeguarsi e cercare in due allenamenti, di cui uno vero, di preparare tutto quello che bisogna mettere in campo. Il pronostico non è dalla nostra parte. La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità. Ci proveremo. Cercheremo di fare una grande prestazione poi a fine gara tireremo le somme».