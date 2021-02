Spezia, Italiano: «Rigori per il Milan? C’è un motivo»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in vista del match contro il Milan: le sue dichiarazioni

«Vedremo se daremo continuità alla vittoria contro il Sassuolo e se usciremo a testa alta, mettendoli in difficoltà e proponendo quello che si fa in settimana. Rigori per i rossoneri? Ci vogliono anche bravura, furbizia e malizia per farsene decretare, la squadra attacca molto».