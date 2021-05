Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha celebrato la salvezza ottenuta grazie alla vittoria sul Torino

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha celebrato la salvezza ottenuta grazie alla vittoria sul Torino. Le sue dichiarazioni.

SALVEZZA – «Pensavamo di poter raggiungere la salvezza qualche partita prima sinceramente, ma da neopromossa anche salvarsi alla penultima è un grandissimo risultato. L’attesa della gara di oggi raggiunge quasi i livelli di quella dei playoff, come tensione ed emozione. Ci giocavamo tantissimo. Rimanere in Serie A è un obiettivo che dovevamo a noi e alla gente. La dedica ovviamente va a loro, siamo felici. Abbiamo sempre fatto le cose preparate, non ci siamo mai snaturati. Solo qualche partita alla fine non abbiamo fatto benissimo, ma oggi abbiamo fatto ciò che sapevamo, siamo stati cattivi, concentrati e l’abbiamo portata a casa».

PRESTAZIONE – «Sul 2-0 ho pensato che la partita si fosse messa benissimo, poi abbiamo preso il 2-1 e la partita si è riaperta. Ma noi siamo stati bravi, compatti e pericolosi in ripartenza. Siamo riusciti così a chiuderla nuovamente con altri due gol».