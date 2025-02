Spezia, Melissano avverte: «Rischiamo di perdere Bertola…»

Le parole di Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, sul futuro di Nicolò Bertola con il club ligure. Tutti i dettagli in merito

Stefano Melissano ha parlato in conferenza stampa del futuro di Nicolò Bertola con lo Spezia dopo gli interessamenti della Juve e altre big.

LE PAROLE – «Non c’è mai stato un vero interessamento, solo qualche pour parler. Non sappiamo che succederà in questi giorni, ma non sarà un problema perché la nostra tutela era il progetto tecnico. Bertola sarebbe comunque rimasto qui anche se qualcuno lo avesse comprato, togliere un giocatore da questo gruppo non era facile. Con il ragazzo ci sono ancora discorsi in atto, il rischio di perderlo c’è ma per noi è più importante il progetto tecnico. Questo percorso parte da gennaio scorso, poi rivisto con il mister in estate, la condivisione delle idee è la nostra forza, così come il non nascondersi dietro gli errori fatti. È molto semplice lavorare così, metti il focus delle energie su quello che pensi che possa darti qualcosa in più. Abbiamo preso prima gli uomini che i calciatori, nel nostro gruppo ci vogliono valori e nessuno deve inficiare nell’equilibrio».