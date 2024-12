Spezia, Melissano: «Dobbiamo riprenderci subito contro il Cittadella, su Bertola…»

Le parole di Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, sugli obiettivi del club ligure in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Stefano Melissano ha parlato a Il Secolo XIX della stagione dello Spezia.

OBIETTIVI – «Avevamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, che avevamo reagito, e tutto quello che dici quando non hai voglia di perdere una partita. Ma soprattutto che ci aspetta il Cittadella, ed una vittoria rimette ogni cosa a posto. Quando fai una serie così lunga magari subentrano tanti fattori e fai sempre la bocca al non perdere; ma poi ti rendi conto del tutto e riparti. Da questo punto di vista bastava guardare i ragazzi in aereo sulla via del ritorno per capire la loro mentalità».

BERTOLA IN PANCHINA – «Scelta legata al rinnovo? Assolutamente no, normali scelte del mister, e troveremo un modo per risolvere la cosa».