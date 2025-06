Spezia, ora è tutto da rifare: i dubbi di D’Angelo e non solo; 9 giocatori su 16 della finale non ci saranno la prossima stagione

Spezia, dopo la sconfitta nella finale dei playoff contro la Cremonese è tutto da rifare: dal tecnico in dubbio a gran parte della rosa

Il futuro di Luca D’Angelo allo Spezia è avvolto nell’incertezza. Dopo l’amara sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, l’allenatore non ha chiarito le sue intenzioni. Le sue parole nel post-partita – «Abbiamo tutti bisogno di staccare» – lasciano spazio a dubbi. Il primo confronto con la proprietà americana non ha risolto l’enigma, ma altri incontri sono previsti, e una decisione dovrà arrivare entro giovedì, prima del rientro negli USA. Intanto, la società ha iniziato a gettare le basi per il futuro, rinnovando il contratto triennale dell’ad Gazzoli e quello annuale del ds Melissano, oltre a confermare lo staff medico. Tuttavia, la squadra, come riportato dal Secolo XIX è destinata a cambiare profondamente.

Ben 9 dei 16 giocatori impiegati nella finale di ritorno sono in partenza: Reca e Bertola non rinnoveranno, Pio Esposito torna all’Inter, Aurelio va a Palermo, altri come Salvatore Esposito e Wisniewski sono nel mirino di club in Serie A e all’estero. Kouda rientra al Parma, mentre Gori non verrà confermato. In rosa rientreranno contratti pesanti come quelli di Zurkowski, Verde e Antonucci, ma fuori dal progetto tecnico. Il club dovrà ridimensionare il budget e ricostruire la rosa, cercando di mantenere le qualità viste in questa stagione, tra cui un gioco fisico, un’ottima gestione del pallone e una straordinaria efficacia sulle palle inattive (55% dei gol). Per D’Angelo, che aveva dato identità alla squadra fin dal suo arrivo a novembre 2023, è il momento di riflettere: ripartire per un nuovo ciclo o chiudere qui. Il suo discorso finale, carico di gratitudine e delusione, ha il tono di un possibile addio.