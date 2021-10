Spezia, testa alla Salernitana: due calciatori si allenano a parte

Lo Spezia si è allenato in vista del match contro la Salernitana: Amian e Nguiamba a parte. Il report ufficiale del club

Si avvicina la sfida contro la Salernitana che aprirà l’ottava giornata di campionato sabato 16 ottobre alle 15:00 allo stadio Alberto Picco, con le Aquile che questa mattina hanno svolto una nuova seduta di allenamento sul terreno del Comunale di Follo.

Oggi il programma di Thiago Motta ha previsto il consueto riscaldamento tecnico, una serie di esercitazioni tattiche e sviluppi offensivi. Lavoro differenziato per Amian e fisioterapia per Nguiamba in seguito ad un affaticamento muscolare a cui seguiranno gli esami del caso. Allenamenti personalizzati per gli altri infortunati. Domani prevista una seduta di rifinitura.