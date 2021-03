Spezia, Zoet: «Tre punti importanti, il Cagliari era vicino. Sulla Lazio…»

Jeroen Zoet, portiere dello Spezia, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «È bellissimo, per noi oggi erano molto importanti i tre punti e ora possiamo andare avanti. Il Cagliari ci era vicino, ma ora possiamo andare avanti con un margine maggiore e fare ciò che dobbiamo. Alla fine siamo stati un po’ fortunati, sul gol in fuorigioco, ma sono molto contento per chi lavora allo Spezia e per i miei compagni e prima di questa pausa per le nazionali è importante uscire con tre punti».

LAZIO – «Ieri è stata una bella giornata, per la notizia di Matteo (Ricci, ndr) che è stato chiamato con la Nazionale maggiore. Siamo contenti per lui, speriamo che stia bene così come gli altri, perché abbiamo bisogno di tutti per restare in Serie A».