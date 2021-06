Spinazzola piace alle big d’Europa: non c’è solo il Real Madrid

Leonardo Spinazzola piace alle big europee: non c’è solo il Real Madrid di Carlo Ancelotti su di lui. Il punto sul mercato

Le prime due prestazioni di Leonardo Spinazzola con la maglia dell’Italia hanno acceso i riflettori sul laterale di Foligno: il 28enne della Roma piace in giro per l’Europa.

Come rivela il portale francese Footmercato, non c’è solo l’interesse del Real Madrid: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain che vede in Spinazzola il sostituto ideale di Juan Bernat.