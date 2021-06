Spinazzola: «Partita perfetta, siamo stati pazzeschi. Il mister mi dice sempre una cosa»

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Turchia: le sue dichiarazioni

MATCH – «Questa sera è stata emozionante, a partire dal pullman vedendo tutti i tifosi. Abbiamo avuto i brividi, ci mancavano da morire. Partita perfetta, senza gol subiti e proponendo un buon calcio. Macchina da guerra? Quello lo dirà il campo, siamo stati pazzeschi. Ho dormito, sono molto tranquillo, perchè so quello che devo fare in campo. Sono convinto dei miei mezzi e dormo sereno. Quest’oggi vedere mio figlio per la prima volta è stata un’emozione pazzesca».

MANCINI – «Il mister mi richiama sempre che devo pressare e andare su ogni tanto gli dico di farmi rifiatare perchè non ce la faccio (ride ndr)»

SQUADRA – «Abbiamo un centrocampo e un attacco pazzesco. Abbiamo un mix di qualità incredibile, chi ha tecnica, chi ha forza, chi ha tutto, abbiamo grande varietà».