Sporting Lisbona, l’Academy viene intitolata a Cristiano Ronaldo

Grande riconoscimento per Cristiano Ronaldo da parte dello Sporting Lisbona: ecco il comunicato del club portoghese

Cristiano Ronaldo riceve un grande onore dallo Sporting Lisbona: il club gli dedicherà l’accademia, ovvero la fucina di talenti del club portoghese. Ecco il comunicato.

«È con grande onore che lo Sporting Clube de Portugal informa che l’Academia do Clube verrà ribattezzata Academia Cristiano Ronaldo. La casa che ha fatto Ronaldo ora accoglie il suo nome in onore di colui che è diventato il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, il miglior giocatore del mondo, premiato con cinque Palloni d’Oro e capitano del campioni d’Europa e della Nations League. In data da definire, e non appena le condizioni lo permetteranno, il Club effettuerà l’inaugurazione ufficiale. Congratulazioni al giocatore Cristiano per tutto il suo viaggio, grazie a Leão Ronaldo per tutto il suo impegno, dedizione, devozione e gloria».