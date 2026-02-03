Squalifica curva Inter, Carnevali non ci sta: «Questa è una cosa che mi fa inc…re molto. Anche questa è la rovina del calcio»

Squalifica curva Inter, Carnevali sbotta: «Questa è una cosa che mi fa inc…re molto. Anche questa è la rovina del calcio». Le parole

Il caso del petardo che ha colpito Emil Audero durante Cremonese-Sassuolo continua a far discutere, ma stavolta a alzare la voce è la dirigenza neroverde. Ai microfoni di Gian Luca Rossi, l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali si è lasciato andare a uno sfogo durissimo contro l’ipotesi di un blocco delle trasferte per la tifoseria organizzata

PAROLE – « Questa è una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi come società è un’opportunità per fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non dare la possibilità ai tifosi dell’Inter di venire da noi»

«Abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria, non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita. Diamo un servizio top, straordinario. Da noi non è mai successo un incidente. Non è giusto, è ora di cambiare. Così non si può andare avanti. Si parla di rovina del calcio, anche questa è la rovina del calcio».

