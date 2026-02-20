Juventus News
Squalifica Kalulu, niente grazia: Gravina respinge la richiesta della Juventus. Tutti i dettagli
Squalifica Kalulu, arriva il no di Gravina: niente grazia per la Juventus. Il difensore francese non ci sarà contro il Como
La Juventus incassa un “no” definitivo sul fronte legale: la FIGC ha respinto la richiesta di grazia sportiva per Pierre Kalulu. La decisione, comunicata ufficialmente al club nelle ultime ore, chiude ogni possibilità di vedere il difensore in campo nella sfida di domani contro il Como.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il verdetto mette fine ai tentativi bianconeri di ribaltare la squalifica, confermando l’assenza del francese in un match considerato cruciale per la corsa ai piani alti della classifica.
«Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di ‘grazia’ sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l’espulsione nella partita con l’Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no e’ stata comunicata da poco al club bianconero», la nota rilasciata all’ANSA.
La Juventus aveva tentato ogni strada per rimediare a quella che definiva una «acclarata ingiustizia». Dopo il rigetto del primo ricorso, la dirigenza bianconera aveva scelto di non arrendersi, rivolgendosi direttamente al presidente federale Gabriele Gravina.
La tesi del club si fondava sull’eccezionalità dell’episodio: l’errore dell’arbitro La Penna — che aveva scambiato una simulazione di Bastoni per un fallo di Kalulu — non solo era evidente, ma era stato riconosciuto pubblicamente dai vertici arbitrali.
Un elemento che, secondo la Juventus, avrebbe dovuto aprire la strada a un intervento straordinario, analogo ad altri precedenti già registrati nel recente passato.
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENTUSNEWS24
Ultimissime
video
Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO
Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...