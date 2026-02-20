Connect with us

Juventus News

Squalifica Kalulu, niente grazia: Gravina respinge la richiesta della Juventus. Tutti i dettagli

Published

2 ore ago

on

By

Bastoni Kalulu La Penna

Squalifica Kalulu, arriva il no di Gravina: niente grazia per la Juventus. Il difensore francese non ci sarà contro il Como

La Juventus incassa un “no” definitivo sul fronte legale: la FIGC ha respinto la richiesta di grazia sportiva per Pierre Kalulu. La decisione, comunicata ufficialmente al club nelle ultime ore, chiude ogni possibilità di vedere il difensore in campo nella sfida di domani contro il Como.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il verdetto mette fine ai tentativi bianconeri di ribaltare la squalifica, confermando l’assenza del francese in un match considerato cruciale per la corsa ai piani alti della classifica.

«Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di ‘grazia’ sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l’espulsione nella partita con l’Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no e’ stata comunicata da poco al club bianconero», la nota rilasciata all’ANSA.

La Juventus aveva tentato ogni strada per rimediare a quella che definiva una «acclarata ingiustizia». Dopo il rigetto del primo ricorso, la dirigenza bianconera aveva scelto di non arrendersi, rivolgendosi direttamente al presidente federale Gabriele Gravina.

La tesi del club si fondava sull’eccezionalità dell’episodio: l’errore dell’arbitro La Penna — che aveva scambiato una simulazione di Bastoni per un fallo di Kalulu — non solo era evidente, ma era stato riconosciuto pubblicamente dai vertici arbitrali.

Un elemento che, secondo la Juventus, avrebbe dovuto aprire la strada a un intervento straordinario, analogo ad altri precedenti già registrati nel recente passato.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Accomando Accomando
Hanno Detto1 giorno ago Alberto Petrosilli

Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO

Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...
Change privacy settings
×