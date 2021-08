Squalifica Osimhen, avvocato Grassani: «Chiederemo che l’arbitro venga sentito»

Il legale del Napoli, l’avvocato Grassani, parla del ricorso per la squalifica di Osimhen: ecco le sue dichiarazioni

L’Avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, parla al Corriere dello Sport del ricorso per la squalifica di Osimhen: due giornate che gli farebbero saltare la Juventus.

AURELIANO – «Chiederemo che l’arbitro venga sentito: sarà un appello basato sulla rilettura degli scritti di primo grado e sull’audizione di Aureliano. Certi elementi emergono palesemente. E tra l’altro c’è anche il precedente Immobile-Vidal in Lazio-Inter: parliamo della stagione precedente, mica dell’era geologica, e il giudice sportivo era lo stesso».

RICORSO – «Dopo aver valutato la procedura d’urgenza, abbiamo optato per quella ordinaria: una giornata dovrà scontarla e poi c’è la sosta, non c’è fretta. Per il resto, siamo in attesa di leggere il referto di Aureliano».

DE LAURENTIIS INFASTIDITO – «Beh, certo: per essere la prima di campionato ci sono già tutti gli ingredienti… Credo che un’ammonizione sarebbe stata più equilibrata e poi, guarda caso, le due giornate coincidono con uno dei match clou casalinghi del Napoli… Siamo tutti in difficoltà e non condividiamo. Ma c’è fiducia».