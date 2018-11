Srna già sa: «Mandzukic, non tocchi palla! Io all’Inter? Ho seguito il cuore»

Cagliari: Darjio Srna in vista della partita con la Juve avvisa l’amico ed ex compagno di nazionale Mandzukic, poi torna sul passato, la scelta rossoblu e quella mancata interista

Le guerre, una carriera in ascesa, poi la squalifica per doping, l’approdo in Sardegna ed ora la sfida alla Juventus: Darjio Srna non ha di certo vissuto una vita banale. Adesso, in rossoblu, l’esterno croato cerca il riscatto. Contro, sabato, avrà la prima della classe ed un cliente scomodo, l’amico ed ex compagno di nazionale Mario Mandzukic. «Con Mario ci sentiamo spesso. Mi ha detto che sabato vuole giocare a sinistra e io gli ho detto: “Peggio per te, non ti farò toccare palla” – le parole del giocatore del Cagliari a La Gazzetta dello Sport oggi – . Credo che la Juventus abbia il passo per vincere la Champions, e di certo il campionato. Non c’è solo Cristiano Ronaldo, ma tanti altri giocatori chiave: Giorgio Chiellini è il numero uno in Italia».

Il Cagliari, spiega Srna, è stata l’unica squadra a volerlo davvero dopo la squalifica per doping e l’addio allo Shakhtar Donetsk che, di fatto, aveva annientato il suo mondo. Una scelta giusta ed ovvia quasi, anche se in passato non sono mancati gli abbocamenti di alcune big: tra queste, pure l’Inter… «Uno deve andare dove gli dicono il cuore e la testa. Prima di decidere ho preso informazioni. Giovanni e Giacomo Branchini, che non sono i miei agenti, ma amici, mi hanno parlato dell’ambiente, poi mi ha chiamato Leonardo Pavoletti, che mi piace molto», confida il giocatore croato, passato per tre guerre durante l’infanzia e da grande, in Ucraina, motivando la propria scelta. Il cuore oggi dice Sardegna e può anche andare bene così.