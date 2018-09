Cagliari: Srna si prende la squadra, il croato nuovo regista dei sardi

Il terzino del Cagliari, Darijo Srna, ha garantito delle buone prestazioni nelle due apparizioni con la maglia sarda, giocando da vero e proprio regista

Il nuovo acquisto del Cagliari, Darijo Srna, rientrato dalla squalifica per doping vuole divenire il nuovo leader della squadra sarda. L’ex Shakhtar, nonostante il ruolo di terzino, difatti, nelle prime due gare ha giocato come regista della formazione di Maran, giocando un numero consistente di palloni e provando sempre a gestire l’azione. L’esperienza ha permesso al croato di strappare il ruolo, dunque, al connazionale Filip Bradaric che era stato indicato da tutti come il possibile nuovo playmaker della squadra sarda.

Nelle due partite disputate contro Atalanta e Sassuolo, Srna, che ha saltato la prima giornata per la squalifica, ha stupito con statistiche che hanno sicuramente messo in risalto la sua lunga esperienza internazionale. Maran che aveva chiesto più volte rinforzi può dunque sorridere dato che il nuovo acquisto sta garantendo non solo una buona fase difensiva, ma anche una discreta costruzione di gioco, aiutando i sempre i compagni di squadra. Due giornate, però, per poter stilare un bilancio sono troppo poche, ma i tifosi sardi si augurano che il croato possa continuare le sue buone prestazioni.

