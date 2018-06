Primo rinforzo per il Cagliari: ecco Darijo Srna

Il Cagliari ha messo a segno il primo colpo del suo calciomercato estivo: è ufficiale l’arrivo di Darijo Srna

Rinforzo d’esperienza per il Cagliari. Dopo un lungo tira e molla, i rossoblù hanno messo a segno il primo colpo del calciomercato. E’ ufficiale, infatti, l’arrivo di Darijo Srna, terzino destro classe ’82 che era svincolato dallo Shakhtar Donetsk. Contratto di una stagione, con opzione per la seconda per l’ex capitano della Croazia. Ecco il comunicato emesso dalla società sarda:

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del giocatore Darijo Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.Con lui il Cagliari acquisisce un elemento di grandissima esperienza e personalità, che Srna potrà mettere ora a servizio della squadra. Beni beniu Darijo! Dobrodošli Darijo!»