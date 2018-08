I tifosi dell’Alessandria non ci stanno: no allo stadio per la Juventus U23

Rivolta dei tifosi dell’Alessandria contro la neonata Juventus U23, che giocherà le proprie partite casalinghe al Moccagatta. Il presidente dei Grigi però rassicura tutti…

Da un paio di giorni la notizia è ufficiale, ma senza nessuna sorpresa: la Juventus sarà la prima squadra di Serie A ad avere un’altra squadra professionistica, in Serie C. Si tratterà della Juventus B, meglio ancora rinominata come Juventus U23, una formazione che – come si può intendere anche dal nome stesso – sarà farcita di giovani provenienti dal vivaio, che si allenerà insieme ai grandi al centro sportivo della Continassa a Torino e che disputerà le proprie partite interne allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, a pochissimi chilometri dal capoluogo piemontese. Ecco, proprio questo in verità potrebbe diventare alla lunga un mezzo problema per la formazione-bis juventina.

Colpa dei tifosi dell’Alessandria, la squadra da sempre di casa al Moccagatta, assolutamente contrari all’idea di condividere il proprio stadio con i giovani bianconeri. Da ieri sui social si è scatenata la rivolta, addirittura è nato un vero e proprio comitato di tifosi alessandrini che chiedono alla società di tornare sui propri passi e ripensare alla decisione di prestare l’impianto alla Juventus. Il motivo? Più che altro una questione di orgoglio: i Grigi non avranno problemi logistici (giocheranno in casa quando la Juventus U23 giocherà fuori e viceversa), ma dopo anni di storia dovranno avere un intruso – per quanto di lusso – in casa. Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria, ci ha comunque tenuto a rimarcare la bontà della propria decisione: «Ci saranno sempre e solo i nostri tifosi in curva. Questo è un punto fermo dell’accordo, loro andranno nel settore ospiti. Per noi è un motivo di vanto, la Juventus ha scelto il nostro stadio per qualità, e non quello di Novara o Vercelli».