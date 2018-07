La Juventus B scalda i motori: ecco la rosa della seconda squadra bianconera

La squadra B della Juventus è pronta per l’esordio in Serie C: ecco la rosa-bis bianconera

Doveva essere una mezza rivoluzione, invece per il momento di rivoluzionario non c’è stato nulla… Le squadre B non hanno trovato il consenso sperato e, ad oggi, soltanto una società di Serie A ha dato ufficialmente disponibilità per la costruzione di una seconda squadra che dovrebbe prendere posto in Serie C (al momento, tra ripescaggi e club falliti, ce ne sarebbero almeno quattro posti a disposizione), soltanto la Juventus è della partita. Fuori invece Torino ed Inter, che valutano la possibilità per la prossima stagione, ed in extremis il Milan, che appena pochi giorni fa, dopo aver dato a sua volta disponibilità, ha deciso di ritirare la propria candidatura per motivi di bilancio. Insomma, tutto rimandato alla stagione 2019/2020, invece da questa di quasi certo c’è solo che – in Serie C – dovrebbe esserci una Juventus B.

Se il nome è ancora da definire, la rosa invece dei giocatori bianconeri che approderanno in terza divisione ci sono già: si tratta in gran parte di ex Primavera, già con esperienza in Serie C nelle scorse stagione in prestito, che per motivi di età non possono più prendere parte ai campionati giovanili e che ovviamente non hanno trovato posto in prima squadra. Piuttosto che cederli nuovamente in prestito, la Juve ha preferito insomma metterli in mostra direttamente con una squadra propria che dovrebbe giocare le proprie gare casalinghe allo Stadio Lamarmora di Biella. Questa la rosa probabile della Juve B:

PORTIERI: Branescu, Busti, Del Favero, Marricchi, Nocchi

DIFENSORI: Andersson, Barlocco, Beruatto, Coccolo, Del Fabro, Delli Carri, Kameraj, Parodi, Vogliacco, Zanandrea, Zappa

CENTROCAMPISTI: Di Pardo, Fernandes, Kastanos, Macek, Mosti, Muratore, Pereira, Tamba M’Pinda, Toure

ATTACCANTI: Beltrame, Del Sole, Goh, Lanini, Olivieri, Pozzebon, Udoh