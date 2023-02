STATS – Roma, in Europa League c’è il migliore Lorenzo Pellegrini

Tutti i numeri alla vigilia dell’andata degli spareggi di Europa League per la Roma di José Mourinho. I dettagli

É da un po’ di tempo che il miglior Pellegrini stenta a mostrarsi nelle gare di campionato. Lo si può dire anche diversamente: le ultime grandi prestazioni del capitano romanista risalgono al 2022 e, precisamente, in Europa League. Gare importanti, che hanno permesso alla Roma di aggiustare una situazione complicata e di raggiungere i play-off per poter continuare la competizione. Lorenzo si è guadagnato dei 7 in pagella (e anche di più) nelle ultime due gare del girone: in Finlandia, nonostante non stesse nelle migliori condizioni fisiche, quando la Roma ha sconfitto l’HJK per 2-1. E, soprattutto, nell’ultimo impegno con il Ludogorets, quando c’è stato bisogno della sua capacità di essere trascinatore dopo essere andati al riposo sotto di gol. La rimonta si è concretizzata con una sua doppietta, grazia a due realizzazioni dagli 11 metri. Pellegrini è stato il cuore e il motore di una piccola impresa che domani in Austria, contro il Salisburgo “retrocesso” dalla Champions League, dovrà necessariamente avere un nuovo episodio all’altezza della situazione.

I numeri europei del nazionale romanista sono già importanti. In Conference League, la scorsa stagione, ha chiuso con 5 gol e 3 assist, con la gemma della rete nella semifinale d’andata contro il Leicester e il passaggio decisivo in quella di ritorno. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, «Nonostante i problemi che ha avuto in questa stagione, Pellegrini è già a tre gol e altrettanti assist in un’Europa League che sta vivendo da protagonista. Non solo nella Roma, visto che è il terzo migliore marcatore del torneo. Individualmente la sua Europa League fin qui è stata perfetta: tre reti con un expected goal di 3,3, poi 19 palloni recuperati, 132 passaggi riusciti su 170, 6 dribbling riusciti su 12».