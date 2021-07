De Vrij: «L’Inter ha grandi motivazioni. Lo Scudetto è un orgoglio»

Stefan De Vrij, nell’intervista rilasciata ai microfoni di GQ, ha fatto il punto sulla stagione dell’Inter che sta per iniziare

Intervistato qualche giorno fa dalla rivista GQ, il centrale olandese dell’Inter, Stefan de Vrij ha parlato della nuova stagione che sta per partire. Stagione nella quale il difensore ritrova Simone Inzaghi:

NUOVA MAGLIA – «La nostra nuova maglia mi piace molto, ha tanto stile, e poi lo Scudetto sul petto è per tutti noi il massimo orgoglio e la più grande motivazione per continuare tutti insieme a fare bene».

OBIETTIVI – «Noi siamo l’Inter e abbiamo grandi motivazioni per fare sempre bene, in tutte le competizioni».

SAN SIRO – «C’è tantissima voglia! I nostri tifosi ci sono mancati tanto sugli spalti vuoti, anche se siamo sempre riusciti a sentirli vicini a noi anche in questo periodo. Però San Siro che canta per noi è un’emozione incredibile, non c’è niente di più bello per noi di sentire i nostri tifosi e sappiamo che con questa partnership potremo essere ancora più vicini a loro. Speriamo di poter riabbracciare presto i nostri tifosi anche allo stadio».

