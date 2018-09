Stella Rossa-Napoli gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 1ª giornata di Champions League 2018-2019 – VIDEO

Si apre con Stella Rossa-Napoli il cammino europeo dei partenopei di Ancelotti, determinati ad aprire le danze in Europa in maniera profondamente diversa rispetto a dodici mesi fa. Anche perché il girone, che comprende pure Liverpool e Psg, si annuncia estremamente complesso…

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Nabouhane, Causic, Marin; Boakye. All. Milojevic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

SINTESI PRIMO TEMPO – E’ un ottimo Napoli quello che si presenta al Markana diBelgrado. Gli uomini di Ancelotti entrano in campo con le idee chiare e mettono da subito in difficoltà gli avversari, Il 4-4-2 con Insigne seconda punta offre grande spazio sulla sinistra a Mario Rui, che è una costante spina nel fianco della difesa serba. I partenopei dominano sul piano del gioco, anche grazie ad un ottimo Fabian Ruiz, che recupera una grande quantità di palloni e poi fa ripartire velocemente l’azione. Tuttavia l’occasione migliore capita sui piedi di Insigne, che coglie un’incredibile traversa con Borjan immobile. Lo stesso Borjan poi ingaggia una battaglia personale con Milik, opponendosi sempre ottimamente ai tentativi del polacco. La Stella Rossa dal canto suo non è mai pericolosa, se non con un paio di tiri di Boakye, e si va dunque a riposo in parità.