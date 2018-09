Le parole di Lorenzo Insigne dopo Stella Rossa-Napoli: l’attaccante azzurro analizza con un pò di amarezza il pareggio all’esordio in Champions League

Il Napoli pareggia 0-0 in casa della Stella Rossa nell’esordio in Champions League e torna a casa con un risultato stretto per quanto visto in campo. Delusione che traspare anche dalle parole di Lorenzo Insigne, vicino alla rete del vantaggio nel primo tempo con un tiro che poi si è stampato sulla traversa: «Abbiamo giocato una buona gara, peccato perchè potevamo vincere, le occasioni ci sono state, ma ci è mancata la cattiveria e la lucidità sotto porta. Questa partita deve essere da esempio per noi nel seguito della stagione» le dichiarazioni dell’attaccante a Sky Sport.

Insigne ha poi proseguito: «La mia traversa? Ho tirato e la palla non è entrata, sono stato sfortunato. Qui non era facile, loro erano aggressivi e avevano dalla loro anche il grande entusiasmo dei tifosi. Peccato non aver segnato, la squadra sta crescendo e dobbiamo stare tranquilli. Continueremo a seguire il mister perchè possiamo fare cose importanti».