In Premier League il turno di campionato regala il derby tutto italiano tra Stellini e De Zerbi, una sfida che vale la Champions League.

Alle ore 16, infatti, il Tottenham affronterà il Brighton per una partita che mette in palio punti pesantissimi per il finale di stagione.