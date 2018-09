Stipendi Fiorentina 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori viola: l’elenco completo

Grandi ambizioni, ma un monte ingaggi rivisto verso il basso dall’attento mercato condotto in entrata e in uscita da Pantaleo Corvino. Così la Fiorentina, con un bilancio che sorride alla proprietà Della Valle, affronta la nuova stagione. Tanto entusiasmo, tanta voglia di Europa. Rinfocolata dai tanti gioielli che la viola è riuscita a trattenere in estate: primo fra tutti Federico Chiesa, il giocatore più pagato dell’intera rosa, che percepisce un ingaggio da 1.7 milioni di euro a stagione fino al 2022. Il meno pagato è Montiel, con appena 50 mila euro all’anno. Il monte ingaggi complessivo della Fiorentina è invece pari a 37 milioni di euro.

