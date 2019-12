Stramaccioni, colpo di scena: «Voglio tornare in Iran»

Stramaccioni, colpo di scena dell’ex tecnico dell’Inter: «Voglio tornare in Iran, discorso aperto con l’Esteghlal»

Quella tra Stramaccioni e l’Esteghlal non è una storia finita. Ad assicurarlo lo stesso tecnico ex Inter, dopo l’addio all’Iran e le proteste in piazza per la sua partenza. «Alcuni giocatori non sono stati pagati, io ho un contratto diverso ma da tempo le banche segnalavano irregolarità nei pagamenti – ha spiegato a La Gazzetta dello Sport -. Malgrado tre alert condivisi con la Fifa e le varie rassicurazioni del club, il 6 dicembre sono stato costretto ad annullare il contratto per giusta causa».

Ma non è finita qui. «Ci sono tanti problemi, ma io penso solo al match con lo Shahin Bushehr, che è stato rimandato per motivi di ordine pubblico. Se anche si sbloccassero i problemi politici e finanziari per poter firmare il nuovo contratto, temo che manchino i tempi tecnici per essere in panchina, ma l’importante è riprendere questa incredibile corsa: voglio tornare in Iran».