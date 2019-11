Stramaccioni, situazione difficile all’Esteghlal: ma il tecnico non si dimette

Stramaccioni, situazione difficile per il tecnico italiano all’Esteghlal: niente dimissioni, nonostante i problemi economici

Andrea Stramaccioni sta trascorrendo un periodo difficile in Iran. L’Esteghlal, club di cui Stramaccioni è allenatore, è in gravi condizioni economiche e da tempo non paga gli stipendi dei suoi dipendenti.

Come riportato dall’ANSA, però, Stramaccioni ha smentito le voci che lo vorrebbero dimissionario dal club iraniano, pur ammettendo che esiste un problema al quale è complicato far fronte al momento. Stramaccioni avrebbe così commentato: «Non si può andare avanti».