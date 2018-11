Strinic e il problema cardiaco: «Ho avuto paura di dover smettere»

Ivan Strinic ripercorre gli ultimi mesi che lo hanno visto fuori dal lavoro col Milan a causa di un problema cardiaco. Adesso il terzino croato è pronto a tornare

Ivan Strinic parla dopo il problema cardiaco che ha influenzato la sua prima parte di stagione tenendolo lontano dai campi. Il terzino croato del Milan ha raccontato così il suo ultimo, difficile periodo: «Sono stati tre mesi molto molto difficili per me. Non ho potuto fare la mia vita di sempre e ho avuto paura, anche perchè parlavamo del cuore – le sue dichiarazioni a Sky Sport – Ho passato questi mesi con la famiglia e gli amici. Adesso sono felice e pronto per una nuova avventura».

Strinic ha anche raccontato di aver temuto un addio al calcio: «Ho avuto anche paura di dover smettere di giocare. Mi avevano detto che sarei dovuto rimanere fermo per almeno tre mesi, poi ogni mese facevo i controlli e mi dicevano che la tabella per il mio rientro procedeva bene».