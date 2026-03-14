Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’Atalanta

Striscione Bastoni: «Orgoglio nostro». Questo il messaggio di vicinanza che gli han voluto mandare i tifosi dell’Inter contro l’Atalanta

La delicata sfida di campionato contro l’Atalanta ha registrato un’assenza illustre tra i titolari della retroguardia interista. Alessandro Bastoni è rimasto infatti seduto in panchina per l’intera durata del match.

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Le condizioni fisiche: il colpo nel derby contro Rabiot

Questa esclusione non è frutto di un turnover tecnico, bensì di un fastidioso colpo rimediato nell’ultimo infuocato derby di Milano, a seguito di un duro contrasto di gioco con Adrien Rabiot. Nonostante la regolare convocazione per la gara contro i bergamaschi, il difensore non ha partecipato nemmeno alla consueta fase di riscaldamento pre-partita. Si tratta di un segnale inequivocabile di una condizione atletica ancora precaria e da monitorare attentamente dopo il cambio forzato avvenuto proprio contro la formazione milanista.

Lo scudo di San Siro: lo striscione e i cori

Se il fisico richiede cautela, il morale del giocatore ha potuto beneficiare di una splendida iniezione di fiducia. Il pubblico del Meazza ha infatti risposto presente, esponendo sugli spalti uno striscione tanto semplice quanto eloquente:

“Bastoni orgoglio nostro”

Il messaggio è stato costantemente accompagnato da cori durante la partita, con il chiaro intento di proteggere il proprio numero 95 dalle recenti e pesanti critiche. Il centrale della Nazionale, infatti, sta attraversando un periodo mediatico particolarmente complesso e stressante, iniziato circa un mese fa.

Le origini delle polemiche: da Kalulu al Premio Rosa Camuna

Le origini di questo clima ostile risalgono al recente Derby d’Italia contro la Juventus. In quell’occasione, un episodio controverso in campo che ha visto coinvolto Pierre Kalulu ha trasformato il centrale interista nel bersaglio preferito dei fischi in ogni successiva trasferta.

A rincarare ulteriormente la dose e ad alimentare la tensione sono state le recenti discussioni legate alla sua candidatura ufficiale al Premio Rosa Camuna, una scelta istituzionale che ha sollevato non pochi dubbi. Proprio per arginare questa ondata mediatica, l’intera tifoseria nerazzurra ha voluto fare quadrato attorno al giocatore, ribadendogli un supporto incondizionato in un momento di fisiologica fragilità atletica e forte pressione esterna.

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