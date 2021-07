Sturridge verso il ritorno in campo: in prova al Real Maiorca

Potrebbe ripartire dalla Liga Daniel Sturridge: in prova con il Real Maiorca per ritornare in campo dopo la squalifica

Daniel Sturridge potrebbe tornare in campo con un club professionistico, 15 mesi dopo essere stato squalificato dalla FA per aver favorito la sua famiglia rivelando dettagli sui suoi trasferimenti di mercato al fine di incassare la vincita presso i centri scommesse. In questo modo, il calciatore inglese violò le regole nazionali che regolano la fattispecie delle scommesse e lo condusse ad una squalifica iniziale di 6 settimane, prorogata successivamente a quattro mesi.

Al tempo l’ex giocatore della Nazionale inglese era sotto contratto con il Trabzonspor (2019), ma da 15 mesi non è riuscito più a tornare in campo. Ad offrirgli una nuova opportunità il Real Maiorca, club militante in Liga, che ha proposto all’attaccante inglese un periodo di prova propedeutico alla definitiva acquisizione. A riportarlo è stato il Daily Mail.