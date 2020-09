Suarez Juve, il Pistolero si prepara per la prova d’italiano: settimana decisiva

Luis Suarez si sta preparando per sostenere la prova d’italiano che gli consentirà di prendere la cittadinanza e sbarcare alla Juve

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Surez ha scelto la Juve (e la Juve ha scelto il Pistolero), ma per arrivare a Torino Luis deve accelerare al massimo la pratica burocratica sulla sua cittadinanza. Molto più semplicemente, deve studiare la lingua del Paese che lo ospiterà. Tra i documenti da presentare al Consolato, a cui tocca poi passare la pratica al Viminale per ricevere il nulla osta e organizzare il giuramento, c’è un esame di lingua italiana: livello B1, il terzo, ma richiede comunque un minimo di conoscenza.

L’esame dovrebbe essere fissato in settimana e sarà da remoto, vista la stringente normativa anti-Covid. Per quel momento Suarez vuole e deve essere preparato, per questo esplora tutte le possibilità. Pensa a un corso on line di 18 ore propedeutico all’esame, la strada più semplice per arrivare all’obiettivo. Il club bianconero potrà tesserarlo solo quando sarà italiano ma c’è fiducia che la pratichi viaggi spedita.

L’uruguaiano alla Juve percepirà uno stipendio base di 6,5 milioni a stagione. Ad esso, però, sono collegati sostanziosi bonus che gli permettono di toccare anche quota 10. L’intesa varrà fino al 30 giugno 2022 con l’opzione per il terzo anno. Superati tutti gli altri candidati (Morata, Cavani, Dzeko), la Juve vuole solo Suarez.