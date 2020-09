Suarez Juventus, cresce la fiducia per il passaporto dell’uruguaiano: l’esame di italiano si avvicina, i bianconeri affrettano i tempi

Suarez-Juve, fino alla fine. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa tra il club bianconero e Luis Suarez, sempre più lontano dal Barcellona.

Il bomber – si legge sul quotidiano – è pronto per l’esame di italiano. I bianconeri nel frattempo cercando di velocizzare i tempi per i documenti. I contatti sono ben avviati, soltanto la burocrazia può far saltare tutto.