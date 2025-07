Kamaldeen Sulemana: chi è il nuovo acquisto dell’Atalanta da 17 milioni. A Bergamo arriva il giocatore più veloce del Mondiale, il Re dei dribbling

Tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo arrivo in casa Atalanta, con l’acquisto di Kamaldeen Sulemana dal Southampton

La prima pedina per la nuova Atalanta di Ivan Juric ha un nome e un cognome: Kamaldeen Sulemana. L’attaccante ghanese, arrivato a Bergamo per una cifra complessiva di 17 milioni di euro più bonus, rappresenta una scommessa precisa voluta dal tecnico croato, che lo ha conosciuto e allenato nell’ultima parte della sua avventura al Southampton. I numeri inglesi, con sole 4 reti in 74 apparizioni complessive, potrebbero non entusiasmare a una prima lettura, ma la carriera del 23enne è costellata da lampi di talento purissimo, da exploit che ne definiscono l’enorme potenziale. Più che un giocatore di continuità, l’Atalanta ha acquistato un uomo capace di spaccare le partite con una singola giocata. Per capire cosa può portare alla Dea, basta riavvolgere il nastro e concentrarsi su tre momenti chiave che hanno segnato il suo percorso in Europa.