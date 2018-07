Supercoppa di Spagna, è ufficiale: la sfida Barcellona-Siviglia si giocherà per la prima volta all’estero, nello stadio di Tangeri, in Marocco

Per la prima volta nella storia, la Supercoppa di Spagna si giocherà all’estero e in gara unica. Come annunciato dalla RFEF (Federazione reale spagnola di calcio), la sfida Barcellona-Siviglia, valida per l’assegnazione della Supercoppa nazionale, verrà disputata in gara unica domenica 12 agosto alle ore 22 (orario spagnolo) presso lo Stadio Ibn Battouta di Tangeri (Marocco). La gara vedrà contrapposti gli ultimi vincitori della Liga, ovvero il Barcellona, e il Siviglia, finalista nell’ultima Coppa del Re, trofeo altresì conquistato dai blaugrana. Lo stadio di Tangeri, si legge nel comunicato ufficiale della RFEF, «è una delle strutture moderne del paese vicino e ha una capacità di 45.000 spettatori. È stato inaugurato nel 2011 con una partita amichevole a cui ha partecipò l’Atlético Madrid».