Suso? No, con Rino è ‘Giuso’: numeri impietosi per lo spagnolo

Il Milan spera anche nei gol di Suso per scalare la classifica ma lo spagnolo con Gattuso in panchina ha segnato un solo gol

Rino Gattuso è riuscito nell’impresa di rigenerare diversi elementi nella passata stagione. Hakan Calhanoglu, ad esempio, si è letteralmente trasformato con l’arrivo di Ringhio in panchina. Non ci sono solo note positive. Il tecnico rossonero non è ancora riuscito a sfruttare al meglio tutte le potenzialità di Suso. Il talento spagnolo, uno dei migliori con Montella, ha avuto un calo di rendimento incredibile: con Gattuso in panchina, in 24 partite di campionato, ha realizzato solo 1 gol per una media dello 0,04% a partita.

Prima dell’arrivo di Gattuso sulla panchina del Milan, i centri dello spagnolo erano stati 18 in 72 incontri, 0,25 a partita, ovvero 1 gol ogni 4 partite. Verrebbe da dire che Gattuso non ripone la stessa fiducia in Suso rispetto ad altri tecnici ma non è così perché il tecnico in estate ha posto il veto sulla cessione dello spagnolo: lo spagnolo è un elemento imprescindibile del suo Milan ma il tecnico non è ancora riuscito a trovare la giusta squadra. Hakan Calhanoglu si è adattato immediatamente ai suoi schemi, Suso sta faticando più del dovuto. Con il Cagliari ha già fatto male e lo spagnolo spera di sbloccarsi e di invertire il trend proprio contro i sardi.