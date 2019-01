Suzy pazza di Messi: tatuaggio per lui… proprio lì! – VIDEO e FOTO

La modella brasiliana Suzy Cortez sempre più pazza di Leo Messi e del Barcellona: la sua ossessione diventa un tatuaggio

Se essere Leo Messi vi pare uno scherzo, allora provate ad immaginare tutti i suoi oneri, oltre agli onori. Sì, perché diventare il calciatore più forte del mondo (Cristiano Ronaldo più, Cristiano Ronaldo meno) comporta anche una serie di responsabilità mica da poco, come quella di far fronte all’assalto folle dei tifosi di tutti il mondo e… delle tifose. Una di queste, già conosciuta al grande pubblico (almeno quello spagnolo), è diventata decisamente pressante nei confronti della Pulce argentina negli ultimi tempi: Suzy Cortez, modella e soprattutto ex Miss Bum Bum (il concorso che premia i lati B più abbondanti do Brazil), è infatti a dir poco ossessionata dal numero 10 del Barcellona.

Dopo aver riempito il proprio account Instagram di foto in maglia blaugrana ed aver urlato ai quattro venti la propria fede calcistica, di recente la formosa Suzy si è infatti fatta tatuare perfino il nome di Messi in una parte ben precisata del corpo. Quale? Ve la lasciamo immaginare. O meglio: potrete constatarla voi da soli. Leo apprezzerà? Difficile poterlo dire con esattezza, dal momento che era stato lui stesso, qualche tempo fa, a bloccare la Cortez sui propri social – pare su pressione della moglie Antonella Roccuzzo, vagamente ingelosita – senza troppe spiegazioni. Suzy probabilmente aveva un po’ esagerato con le proprie avances, ma del resto ve l’abbiamo detto: essere il giocatore più forte del mondo non è una propriamente passeggiata di salute. Qualcuno vuole provare?