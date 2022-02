ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio Municipal di Lagos il match valido per la finale di Algarve Cup 2022 tra Svezia e Italia femminile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Municipal di Lagos, Svezia e Italia femminile si affrontano nel match valido per la finale di Algarve Cup 2022.

Sintesi Svezia Italia femminile 0-1

10′ Corner Caruso – Angolo battuto forte sul primo palo. Gama sfiora la deviazione ma alla fine nulla di fatto

13′ Tiro Bonansea – Ci prova da lontanissimo! Aveva visto Lindahl fuori dai pali ma non trova lo specchio

18′ Gol Giacinti – Azzurre in vantaggio! Paga la pressione dell’Italia: pallone regalato dalla Svezia a Bonansea che imbuca perfettamente per Giacinti in area. Il mancino della giocatrice della Fiorentina viene solo toccato da Lindahl prima di terminare in rete

Svezia Italia femminile 0-1: risultato e tabellino

Rete: 18′ Giacinti

Svezia: Lindahl; Andersson, Rybrink, Asllani, Jakobsson, Roddar, Anvegard, Bennison, Schough, Rubensson, Berglund. Ct. Gerhardsson. A disp. Kullberg, Glas, Nilden, Janogy, Hurtig, Blackstenius, Falk, Ilestedt, Angeldahl, Seger, Musovic, Ritting Kaneryd