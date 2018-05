Il trequartista brasiliano Joao Pedro potrebbe tornare in campo contro la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A

Joao Pedro in campo contro la Fiorentina? Sì. È arrivata la buona notizia per il trequartista brasiliano che potrà tornare a calcare il campo dopo 60 giorni di attesa. Oggi, infatti, scadono i due mesi della sospensione avvenuta in seguito alla positività all’idrocloriazide (successivamente ad un controllo anti-doping) dopo le partite con Sassuolo e Chievo Verona. E in attesa dell’udienza, fissata per mercoledì 16 Maggio, il giocatore sta continuando ad allenarsi con i compagni. Il brasiliano ex Palermo è nuovamente a disposizione del tecnico Diego Lopez che potrebbe utilizzarlo domenica contro la Fiorentina nel match decisivo per la salvezza cagliaritana.

Come spiega il legale del brasiliano: «La sospensione cautelare scade il 9, ma adesso dovranno essere il Cagliari, il giocatore e il suo entourage a decidere che fare». Intanto lunedì scorso,i legali di Joao Pedro hanno presentato in Procura la memoria difensiva che verrà discussa mercoledì prossimo a Roma presso il Tribunale Nazionale Antidoping. La difesa è pronta a smontare la tesi della Procura, che ha chiesto 4 anni di squalifica per il trequartista ex rosanero