Tabarez: «Cavani è ancora un top player» – VIDEO

Tabarez ha parlato del momento di Edinson Cavani

Oscar Tabarez, commissario tecnico dell’Uruguay, in conferenza stampa ha parlato di Edinson Cavani.

«Cavani è tornato da poco ad allenarsi e a giocare dopo uno stop che durava da marzo. Nello ultime partite dello United, è stato chiamato in causa nei minuti finali e ha anche segnato; che per un attaccante è importante. Cavani e Suarez sono al top del loro potenziale e hanno una grande esperienza dopo tutti i gol segnati in carriera ma anche quelli sbagliati».