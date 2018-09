Roma-Frosinone: secondo gol stagionale di tacco per Pastore, che stabilisce un record per il nostro campionato ed eguaglia CR7 (in gol per due volte di tacco in due stagioni con il Real)

Due gol in maglia Roma, entrambi di tacco: Javier Pastore non smentisce sé stesso e si conferma giocatore di altissimo livello tecnico. Abbastanza incostante, vero, ma assolutamente spettacolare. L’argentino ex Palermo e Paris Saint-Germain del resto ieri contro il Frosinone rischia di aver stabilito un nuovo e bellissimo record: quello di due gol di tacco nel giro di una sola stagione. In questo caso anzi, nel giro praticamente di pochissime settimane, tenendo conto che la rete contro i ciociari segue di pochissimo quella rifilata, sempre con un gran tacco, appena un mesetto fa all’Atalanta (3-3). Di sicuro gesti spettacolari del genere nel nostro campionato in passato non sono mancati (basti pensare ai gol di Roberto Mancini o di Alessandro Del Piero, sempre col tacco), anche se parliamo di merce molto rara…

C’è da dire però che, effettivamente, a memoria (la storia eventualmente ci correggerà) non ci si ricorda in tempi recenti di un giocatore che segna due gol nella stessa stagione, a distanza di poco l’uno dall’altro, ed in entrambi i casi di tacco. O almeno: non nel nostro campionato. Perché di “doppiette” di tacco all’estero se ne contano almeno un paio di sicuro. Entrambe in Liga ed entrambe con la stessa firma… Cristiano Ronaldo. L’ex attaccante del Real Madrid, oggi alla Juventus, ha segnato magicamente col tacco nel 2011/2012 due volte (contro il Malaga e contro il Rayo Vallecano), ripetendosi poi incredibilmente nella stagione 2013/2014 (segnando, sempre col tocco di tacco, contro il Valencia e quindi contro il Malaga).