Tapiro d'oro Mancini: «Meritato, ma per il prossimo Mondiale...». Segnali di permanenza?

Tapiro d’oro Mancini, il ct azzurro riceve il noto premio di Striscia la Notizia e parla così sulla situazione dell’Italia

Tapiro doppio per Mancini. Il ct azzurro ha ritirato prima il classico premio, consegnatogli da Striscia la Notizia dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022, per poi aprire i cancelli di Coverciano a quello gigante.

L’allenatore ha poi rilasciato alcune dichiarazioni in anteprima, in attesa del servizio completo di stasera: «Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale».