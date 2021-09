Tebas sicuro: «Il Real Madrid può ingaggiare sia Mbappé che Haaland la prossima estate»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato del prossimo calciomercato del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga ha assicurato a Partidazo de Cope che il Real Madrid potrà fare una super campagna acquisti la prossima estate.

«Hanno venduto giocatori per 200 milioni di euro, in cassa hanno soldi sufficienti per comprare sia Mbappé che Haaland. Non ha perso soldi e soprattutto ha venduto in modo attivo. Quello che non è comprensibile è che qualcuno sia in perdita di 400 milioni, abbia un monte ingaggi di 500 milioni e possa rifiutare offerte come quella per Mbappé (chiaro il riferimento al PSG, ndr). Stanno venendo meno alle regole di controllo della Francia e creando danno al mercato europeo. Il sistema UEFA è sbagliato. Stiamo andando nella direzione opposta rispetto a quella in cui dovremmo andare. Dobbiamo trovare investitori, ma non con versamenti illimitati e perdite costanti. Preferiscono vincere la Champions perdendo un miliardo di euro, così fai felici i tuoi tifosi ma offendi il calcio».