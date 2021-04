Tebas: «Super League in PowerPoint. Non ci sono soldi»

Javier Tebas, presidente della Liga, è tornato sullo spinoso argomento relativo alla Super League: le sue parole

«Le perdite sono dovute alla pandemia. Nel calcolo storico, i grandi hanno avuto dei benefici. Non può essere che Florentino usi quell’argomento per dire che il Madrid ha delle perdite. Può succedere nell’anno del Covid, ma non è una vera analisi, e la Super League è sempre. È una Super League in PowerPoint. Non ci sono così tanti soldi per i diritti audiovisivi per pagare la Super League. Se ci fossero, lascerebbero a secco tutti i club del modo”.