Regini, tegola Sampdoria: lesione al crociato. Sollievo Ramirez

In casa Sampdoria problemi per Vasco Regini, l’infortunio è più grave del previsto: sollievo Gaston Ramirez

Problemi in casa Sampdoria per i calciatori Vasco Regini e Gaston Ramirez. L’infortunio di quest’ultimo non desta particolari preoccupazioni, diverso il discorso per Regini: «Infortunatosi nel secondo tempo dell’amichevole contro la FeralpiSalò è stato visitato a Temù dal dottor Amedeo Baldari e dall’ortopedico di riferimento della Sampdoria, il professor Claudio Mazzola. Quindi in nottata ha raggiunto Genova e stamane è stato sottoposto ai programmati esami strumentali, svolti al Laboratorio Albaro sotto la direzione del professor Enzo Silvestri».

Questo l’esito degli esami di Regini: «Gli esami hanno confermato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico e quindi avvierà il programma di recupero riabilitativo». Questo invece il report della Samp su Ramirez: «Al termine dell’amichevole di ieri anche Gastón Ramírez ha accusato un dolore toracico con difficoltà respiratorie. Gli accertamenti svolti nella serata all’ospedale di Edolo e di Esine hanno escluso fratture costali, ma hanno evidenziato una forte contusione muscolare nella regione toracica: gli sono stati prescritti alcuni giorni di ripos».