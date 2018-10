Tensione alle stelle in casa Real: Sergio Ramos prende a pallonate un canterano – VIDEO

Momento delicato in casa Real: nella seduta della vigilia al match di Champions contro il Viktoria Plzen screzio tra Sergio Ramos e Reguilón

Aria tesissima in casa Real. A Valdebebas, centro d’allenamento delle merengues, Sergio Ramos si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti di un canterano del Real. Succede tutto durante un esercizio in cui i giocatori, divisi in due squadre, si passano il pallone con le mani. Ramos riceve la palla e il giovane Sergio Reguilón, canterano classe ’96, prova con un tuffo a intercettarne la traiettoria: gesto maldestro che colpisce sul naso il suo capitano. Finisce malissimo: Ramos prima si sincera delle proprie condizioni e poi gli tira una pallonata, volontariamente alta e che non lo colpisce.

Finito l’esercizio il gruppo cambia posizione sul campo di Valdebebas, e Ramos continua a guardare Reguilón: scuote la testa e fa di no col dito, e poi… altra pallonata (bassa all’altezza delle caviglie) che questa volta lo centra in pieno. Il giovane abbassa lo sguardo e cambia direzione, mentre Modric va a calmare il compagno. Acque agitatissime tra le merengues anche se poi in seguito il capitano del Real si scusa su Twitter per il suo gesto.