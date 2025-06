ter Stegen verso l’addio al Barcellona? La società valuta questa soluzione

ter Stegen saluterà il Barcellona? La società ha preso Joan Garcia in porta e deve ridurre il numero di estremi difensori

Marc-André ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona questa estate a causa delle difficoltà finanziarie del club. Secondo il quotidiano catalano Sport, la dirigenza blaugrana sarebbe disposta a offrire al portiere tedesco un risarcimento per risolvere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2028. Questa scelta nasce dalla necessità di ridurre il numero di portieri “senior” nella rosa, soprattutto con l’arrivo imminente di Joan Garcia dall’Espanyol per 25 milioni di euro. Intanto, Wojciech Szczesny, inizialmente ingaggiato come riserva a causa dell’infortunio di Ter Stegen dopo l’addio momentaneo al calcio e alla Juve, ha conquistato la fiducia dell’allenatore Hansi Flick e dovrebbe rimanere al Barcellona per un’altra stagione, creando un’ulteriore pressione sul tedesco.

Nonostante la situazione, Ter Stegen si è mostrato determinato a riconquistare il suo ruolo da titolare e a restare al Barcellona. In conferenza stampa ha dichiarato: «So che sarò al Barcellona l’anno prossimo. Nessuno mi ha parlato. Il Barcellona è uno dei club più importanti e la competizione è normale. Sono molto eccitato per la prossima stagione, abbiamo una squadra molto giovane, dinamica ed entusiasta. Lo abbiamo visto quest’anno. E ora, con l’esperienza che ho maturato, spero che avremo ancora più successo». Il portiere resta dunque concentrato sul futuro e pronto a mettersi in gioco, nonostante le difficoltà e le tensioni legate alla gestione del reparto portieri.