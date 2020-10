Terzo turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021 LIVE: risultati e marcatori

Terzo turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021 LIVE: i risultati e i marcatori dei match giocati martedì 27 ottobre

Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, ha preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ad eliminazione diretta, con partite in gara secca ad eccezione delle semifinali: queste si disputeranno infatti in gare di andata e ritorno, con il criterio dei gol in trasferta. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà individuata attraverso i tempi supplementari e se necessario mediante i calci di rigore.

La precedente edizione 2019/2020 ha visto la vittoria del Napoli di Gennaro Gattuso, che ha superato 4-2 ai calci di rigore la Juventus di Maurizio Sarri nella finale di Roma.

Terzo turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021 LIVE

Sampdoria-Salernitana 1-0: 54′ La Gumina (S)

Bologna-Reggina 0-0

Virtus Entella-Pisa ore 15.00

Pordenone-Monza ore 18.00