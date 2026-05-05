Sampdoria, il confronto su Tey si accende: tifosi, management e futuro del club al centro del dibattito pubblico

Tey e il futuro della Sampdoria: si infiamma il confronto tra tifosi, dirigenza e analisti sul destino del club

Il futuro della Sampdoria continua a essere al centro del dibattito pubblico, soprattutto dopo le recenti prese di posizione della tifoseria nei confronti della proprietà guidata da Joseph Tey, figura di riferimento dell’attuale assetto societario blucerchiato. Il tema è stato affrontato anche durante la trasmissione Derby del Lunedì, in onda su Telenord, dove diversi opinionisti hanno analizzato il momento del club, soffermandosi sul rapporto — oggi particolarmente delicato — tra proprietà, management e piazza.

Tra gli interventi più significativi c’è stato quello di Beppe Dossena, ex calciatore e volto noto del calcio italiano, che ha evidenziato un passaggio ritenuto emblematico del clima che circonda la società in questa fase complessa.

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DOSSENA – «Non si è mai vista una tifoseria che, come quella della Sampdoria, fa un’apertura come quella che è stata fatta a Tey: ora ci vai bene, basta che cambi il management. Che cosa è successo, visto che sino a due mesi fa la croce era anche sopra di lui, esattamente come a Walker e Fredberg? E non è perché ci mette i soldi, li metteva anche due mesi fa. Qualcosa è intervenuto».

Tey, ipotesi nuovo direttore generale e scelte nel mirino Il confronto andato in onda ha restituito l’immagine di una fase estremamente delicata per la Sampdoria, reduce da stagioni complesse e chiamata a ricostruire un progetto credibile. La tifoseria continua a chiedere segnali concreti, mentre il nome di Joseph Tey resta al centro del dibattito: non solo per la questione degli investimenti, ma anche per la qualità delle scelte sportive e per la necessità di ridefinire una struttura dirigenziale considerata da molti ancora incompleta. Un contesto in cui prende corpo anche l’ipotesi di un nuovo direttore generale, segnale di un possibile riassetto interno che potrebbe incidere sul futuro del club.

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