Thiago Motta e Goran Pandev, due ex dell’Inter, sono i protagonisti di The Outsider. Ecco alcune dichiarazioni dei due ex nerazzurri

«Mi hanno sempre insegnato a non buttare via la palla, altrimenti devi correre indietro». Queste le parole di Thiago Motta, ex centrocampista dell’Inter, intervenuto insieme al suo ex compagno di squadra Goran Pandev nella trasmissione The Outsiders.

I due hanno ripercorso le orme in nerazzurro e il periodo in cui sono stati protagonisti. Due simboli del decennio interista prima del cambio di proprietà.